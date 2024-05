Ce învățături a primit Oana Roman de la mama sa

Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Oana Roman a dezvăluit că este o clientă fidelă la coafor, mergând des la salon pentru diverse tratamente de înfrumusețare. Așa cum a fost învățată de mama sa, Mioara Roman, vedeta acordă o atenție deosebită îngrijirii personale. Mai mult decât atât, a mărturisit că se confruntă cu probleme genetice legate de păr încă de la vârsta de 20 de ani.

Oana a explicat că este necesară o vizită la coafor o dată pe săptămână, deoarece nu se spală pe cap acasă, rezervând acest ritual exclusiv pentru salon. Problema părului alb își are rădăcinile în genele sale, fiind o caracteristică moștenită de la mamă și bunica sa. Astfel, Oana a devenit clientă fidelă la salon pentru a-și menține părul în condiții optime.

„Mă duc foarte des la coafor, la spa și la masaj. Așa m-a învățat mama, să am grijă de mine și să mă duc la coafor, la cosmetică, să fac masaje. Manichiura și pedichiura nu le dau la o parte niciodată, nu renunț niciodată, orice ar fi ajung la programare. Îmi fac timp să mă duc. La coafor merg des, pentru că eu nu mă spăl pe păr acasă.

Eu mă spăl la cap doar la salon. În cel mai rău caz, în vacanțe mă spăl pe cap eu. Altfel, merg tot timpul la coafor la un bun prieten de-ai mei. Merg la el de practic 15 ani. Dintotdeauna mă spăl la coafor. Când eram studentă în Franța nu mă duceam la coafor. Acum, o dată pe săptămână mă duc și mă spăl, iar la două săptămâni mă duc să mă vopsesc, pentru că am foarte mult păr alb. Este genetic, de la 20 de ani am păr alb. Mama a avut la fel, bunica la fel, deci o dată pe săptămână sunt la coafor. Sunt clientă fidelă.”, a mărturisit Oana Roman în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Probleme grave cu părul pe care le-a întâmpinat Oana Roman

În trecut, Oana a avut dificultăți majore cu părul după aplicarea unor tratamente nepotrivite, cum ar fi vopsitul și aplicarea extensiilor. Aceste experiențe au dus la deteriorarea semnificativă a părului său, iar pentru o perioadă de timp a fost nevoită să poarte peruci. După încercări nereușite cu diverse tratamente, a găsit în cele din urmă soluții care i-au readus sănătatea părului.

„Am avut probleme foarte mari cu părul pentru că întotdeauna am avut părul scurt, făcând sport mulți ani, apoi am început să îl vopsesc prost și s-a stricat. Pentru că nu aveam păr, am început să îmi pun extensii. Mi-am dat jos extensiile, iar pentru că nu aveam destul de mult păr, mi-am făcut permanent și mi-am distrus părul.

Acum vreo 2 ani și ceva aveam părul distrus complet, eram cheală, ce să zic? Un an și ceva am purtat peruci. Am încercat toate tratamentele posibile din lumea asta și nu a funcționat nimic. Apoi, am testat niște produse pe care mi le-a trimis un domn care le importa în România și s-a întâmplat minunea. Acum am un păr sănătos și frumos!”, a completat vedeta pentru sursa amintită mai sus.

De la rutina sa de îngrijire personală inspirată din învățăturile mamei sale până la provocările genetice legate de sănătatea părului, Oana Roman a împărtășit deschis experiențele sale. În ciuda dificultăților întâmpinate în trecut, vedeta a găsit soluții eficiente pentru a-și menține părul sănătos și frumos, oferind o lecție de perseverență și încredere în sine.