Gabriela Cristea și Tavi Clonda, acuzați că fac live-uri după ce consumă alcool

În videoclipul postat de Tavi Clonda, internauții au remarcat că cei doi păreau să fi consumat alcool, ceea ce a dus la reacții critice din partea publicului. Comentariile au fost dure, iar oamenii îi acuză de comportament nepotrivit și de un aspect fizic neîngrijit. „Ăștia iar sunt beți? Doamne Sfinte!!!” și „Ei cred că nu se observă că sunt beți” au fost doar câteva dintre reacțiile de pe internet, reflectând nemulțumirea internaților.

Criticii au sugerat că astfel de momente ar fi fost mai bine păstrate în privat și nu publicate online, întrebându-se dacă Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu și-au dat seama că nu sunt în cea mai bună formă sau dacă au ales intenționat să posteze pentru a atrage vizualizări.

Nu este prima dată când Gabriela Cristea este acuzată că ar fi consumat alcool înainte de a fi filmată

Aceasta nu este prima dată când Gabriela Cristea este acuzată de consum de alcool în public. În trecut, au existat speculații că ar fi apărut sub influența alcoolului în timpul emisiunii sale din cadrul unui post TV. Tavi Clonda a respins vehement aceste acuzații, explicând că soția sa nu consumă alcool în timpul serviciului și că comportamentul ei energic și expresiv a fost interpretat greșit.

„Este un grup la emisiunea pe care o prezint. Este un grup de susținători, știi că sunt împărțiți, că toate reality show-urile. Astea au o grămadă… de eu îl susțin pe ăla, eu îl susțin pe ăla, iar fetele alea nu mă plac!

Și pentru că eu sunt o tipă destul de expresivă, tot timpul gesticulez, fac glume multe, într-o zi poate am fost un pic mai agitată și haioasă! Și au zis că sigur am consumat ceva! Cum să îmi permit vreodată, în viața mea, să mă duc la mine în emisiune (n.r. – în stare de ebrietate), eu îmi respect meseria pe care o am! Și, pe lângă asta, eu nu consum alcool,” a declarat Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea este acuzată că s-a filmat beată / Sursa foto - Captură video

Criticile recente aduc în prim-plan provocările cu care se confruntă vedetele în era digitală, unde fiecare detaliu din viața lor poate deveni subiect de discuție publică.