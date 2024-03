Cunoscuta prezentatoare de televiziune Gabriela Cristea și-a transformat pasiunea pentru gătit într-o afacere de succes. După ce a descoperit plăcerea de a pregăti în bucătărie rețete tradiționale și delicioase, Gabriela Cristea a făcut primii pași în a-și împărtăși talentul culinar cu fanii săi de pe rețelele de socializare. Pe măsură ce gustul și calitatea produselor sale au fost apreciate de către public, vedeta și-a decis să transforme această pasiune într-o afacere de familie, deschizându-și propriul atelier culinar și punând la vânzare zacusca, dulceața de portocale și cozonacii pregătiți chiar de ea.

Printre produsele cu care s-a decis să delecteze gusturile gurmanzilor se numără borcane de zacuscă, dulceață de ardei iute, de portocale, precum și cozonaci.

În scopul de a-și face cunoscută mica sa afacere, Gabriela Cristea a postat pe pagina sa de socializare un videoclip unde le povestește viitorilor cumpărători despre produsele puse la vânzare și a degustat și ea, în același timp, pentru public.

„Sunt produse pe care eu le fac și cu siguranță le-ați mai văzut la mine. Vreau să vă arăt câteva produse pe care le am acasă și pe care le fac. Am pregătit niște borcane cu dichis. Dar să trecem la degustat. Am prăjit niște pâine pentru a putea să degustăm. Prima dată începem cu zacusca aceea clasică, cu vinete și ardei mulți. Să vă povestesc despre arome. Este sărată exact cât trebuie, are ulei exact cât trebuie, cât să nu rămână deasupra. Zacusca cu fasole stă la loc de cinste. Ce bine miroase! Zacusca cu fasole este rețeta pe care am preluat-o de la soacra mea. În Ardeal se face această zacuscă, iar fasolea în zacuscă face ca aceasta să fie mai păstoasă, mai delicată”, a afirmat Gabriela Cristea pe Facebook.

Vedeta a mai spus că are și dulceață de ardei iuți ce poate fi savurată de orice persoană care iubește mâncarea picantă.

„Poate vă gândiți ca fasolea e puțin mai agresivă, dar, din contră. Tot borcanul îmi vine să-l mănânc. Am și ceva pentru friptură. Am un copan de pui, dar merge și la carnea de porc, de berbecuț sau miel. Dulceața de ardei iuți. Este picantă, dar nu foarte, foarte picantă pentru a fi mâncată de orice gurmand, chiar și cel care suportă mai puțin iuțeala. Dulce, aromată, picantă”, a explicat ea.

În ceea ce privește deserturile, Gabriela Cristea a dezvăluit că le-a pregătit gurmanzilor dulceață de portocale:

„Pentru că aromele din cămară trebuiau să conțină și ceva dulce, am pregătit dulceața de portocale. Puteți să o folosiți la prăjituri și este și mai delicată dacă o mâncați cu foie gras. Acesta este felul meu preferat. Sau un pic de pâine prăjită cu unt sau dulceață de portocale”, a mai spus prezentatoarea.

Cât costă produsele gătite de Gabriela Cristea

În videoclipul său, Gabriela Cristea a prezentat și prețurile cu care a decis să își vândă borcanele din cămară. Astfel, pentru un borcan de de zacuscă de vinete sau de fasole aceasta cere 33.50 lei, în timp ce un borcan de dulceață de ardei iute costă 26,50 lei.

Cei care își doresc un borcan de dulceață de portocale trebuie să știe că vor scoate din buzunar 28.5 lei. Aceasta a pus la vânzare și cozonaci, cu diferite umpluturi. Prețurile încep de la 85 de lei pentru cozonacii cu mere, nucă și caramel sărat și pot ajunge până la 140 de lei pentru cel cu fistic, fiecare cântărind în jur de 900 grame.

