Cum a petrecut Revelionul fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Imagini inedite cu Melissa

Imaginile sale de la petrecere au fost rapid distribuite pe rețelele de socializare, iar fanii au fost încântați, lăudându-i frumusețea și stilul. „Superbă!” a scris o urmăritoare, în timp ce altele i-au transmis mesaje pline de apreciere și inimioare.

Cum arată Melissa Borcea

Melissa, fiica din prima căsătorie a lui Cristi Borcea cu Mihaela Borcea, este recunoscută pentru frumusețea sa răpitoare și pentru fiecare apariție publică care o pune în centrul atenției. În ajunul Crăciunului, Melissa petrecuse alături de tatăl său și de partenera acestuia, Valentina Pelinel, la munte. După o vacanță de Crăciun în România, Melissa a ales Dubaiul ca destinație pentru începutul anului, un loc perfect pentru a-și sărbători începutul unui an nou plin de speranțe și vise, așa cum a menționat chiar ea pe rețelele de socializare.

Imagini inedite cu Melissa Borcea / Sursa foto - Facebook

Cristi Borcea, fostul patron al echipei Dinamo, are nu mai puțin de 9 copii din relațiile sale anterioare. Cu Valentina Pelinel, are trei copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Din căsnicia cu Mihaela Borcea, se numără Patrick, gemenii Antonia, Melissa și Angelo, iar cu a doua soție, Alina Vidican, are doi copii: George Alexandru și Gloria. De asemenea, Cristi Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.

În cadrul unei recente vacanțe de Crăciun, Borcea și Valentina Pelinel au vorbit despre legătura strânsă cu toți cei nouă copii și despre atmosfera de sărbătoare pe care au creat-o, bucurându-se de preparatele tradiționale românești. În ciuda provocărilor de a gestiona caractere diferite în cadrul unei familii mari, Borcea și-a exprimat recunoștința față de fiecare dintre copii și a subliniat importanța menținerii legăturii cu toți.

Unde a petrecut Revelionul Melissa Borcea / Sursa foto - Facebook

De asemenea, Cristi Borcea a menționat că ar fi dispus să sprijine financiar clubul Dinamo, cu o condiție clară: doar dacă fiul său Patrick sau Milan se implică activ în club. El a mai precizat că nu va mai prelua niciodată un rol activ în conducerea echipei.