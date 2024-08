Cum se menține Bianca Rus

După ce a ajuns la greutatea dorită, Bianca Rus este extrem de atentă la modul în care își gestionează alimentația și activitățile zilnice. Aceasta urmează o dietă specifică, bazată în principal pe pește și fructe de mare, pe care le consumă doar fierte, împreună cu alge, pentru a menține un aport caloric scăzut.

„Sportul este cheia sănătății și frumuseții. Faptul că am reușit să slăbesc 70 de kilograme este un adevărat miracol pentru mine. Urmez o dietă mediteraneană, axată pe pește, icre negre, fructe de mare și sepie, toate fierte. Ca garnitură, aleg întotdeauna alge, care au un conținut caloric redus și sunt foarte sănătoase,” a declarat Bianca Rus într-un interviu acordat în cadrul unei emisiuni TV.

Pe lângă dietă, sportul ocupă un loc central în rutina vedetei. Bianca Rus preferă să se antreneze zilnic, evitând astfel tentațiile dulci care ar putea să îi afecteze greutatea. Ea urmează cu strictețe sfaturile medicilor care au ajutat-o să ajungă la greutatea actuală și este conștientă că menținerea siluetei necesită efort constant.

Ce a declarat Bianca Rus

„Prefer să fac sport în loc să mănânc ceva dulce, care ar putea să-mi distrugă munca de până acum. Am muncit mult pentru acest corp, alături de medicul meu și antrenorii de la sală, dar a fost nevoie și de voința mea. Nu am renunțat niciodată la sport, chiar dacă am mai pus un kilogram în ultima vreme. Când sunt la Satu Mare, merg zilnic la sala de fitness pentru o sesiune de antrenament de o oră și jumătate. În București, mă antrenez ori de câte ori pot. Nu îmi permit să renunț la dietă și urmez mereu sfaturile medicului,” a adăugat Bianca Rus.

Bianca Rus demonstrează că disciplina și respectarea unui regim alimentar și de exerciții bine structurat sunt esențiale pentru menținerea greutății ideale, chiar și după o transformare atât de dramatică.