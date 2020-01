Bianca Rus, atac dur la Cătălin Botezatu

”Chiar vreau să lămuresc niște chestiuțe”, a anunțat Bianca Rus în studioul WOWbiz.ro, concurenta fiind foarte supărată de felul în care a fost tratată de Cătălin Botezatu.

”Jurații nu sunt deloc îngăduitori și sunt foarte supărată pe chestia asta. (...) Eu nu am problemă cu stilul vestimentar, critică-mă pentru stilul vestimentar... Învăț foarte puțin din criticile lor pentru că nu ni se dau foarte multe sfaturi. Dar ceea ce mă deranjează pe mine foarte tare, și toate au o limită, este că trebuie să pui punct jignirilor. Pe mine nu mă face nimeni lăptăreasă, pe mine nu mă face nimeni obraznică, eu nu sunt obraznică, nu sunt o persoană obraznică, pur și simplu îmi clarific punctul de vedere. Mie nu îmi spune nimeni întoarce-te cu fața, nu suport să primesc ordine. Critică-mi vestimentar, am înțeles, sunt prost îmbrăcată, dar... toate au o limită. Iar de asta ar trebui să țină cont domnul Cătălin (Botezatu, n. red.). Maurice a zis că nu are stil ținuta mea, că e făcută de un copil de trei ani. Asta e o jignire, putea să spună că nu e inspirat...”, explică ea.