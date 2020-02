In jurul orei 10:00, un barbat, in varsta de 32 de ani, din localitatea Viziru, in timp ce conducea un autoturism pe DE 584, dinspre Varsatura catre Albina, a intrat in coliziune cu un ansamblu de vehicule, format dintr-un cap tractor si o semiremorca, ce circula in fata sa si efectua viraj catre stanga.