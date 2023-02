Iată care sunt zodiile care își vând cel mai ușor prietenii și adesea nici măcar nu regretă acest lucru!

Gemeni

Este bine cunoscut faptul că Gemenii nu sunt foarte serioși în relațiile de dragoste, dar pot fi la fel de duplicitari și când vine vorba de prietenie. Foarte simpatici, sociabili, amabili și sclipitor te inteligenți, Gemenii atrag multe persoane în jurul lor și își fac cu ușurință prieteni. Dar nu te lăsa înșelat de aparența lor inofensivă și deschisă. Gemenii sunt un semn dublu și au o parte ascunsă, pe care nu o dezvăluie prea ușor. În orice caz, dacă pot obține anumite avantaje, precum mai mulți bani sau o poziție mai bună, nu vor ezita să-și trădeze prietenii. O fac cu naturalețe, vorbindu-i de rău către șefi, spionându-i și dezvăluind vulnerabilitățile lor, pentru a se pune într-o lumină favorabilă. De aceea, când ai un amic din zodia Gemenilor, bucură-te de compania sa fermecătoare, dar nu-i încredința niciodată secretele tale, decât dacă ai foarte mare încredere în el.

Leu

Leul nu își trădează în mod intenționat prietenii, dar, atunci când vine vorba să iasă în față, poate fi total lipsit de scrupule. Nu o face din rea voință, dar nu se mai gândește la nimic altceva decât cum să triumfe. Succesul său personal este mai important decât orice relație, de aceea nu va ezita să dea informații despre prieteni, dacă i se cere asta de către o persoană de care depinde viitorul lui. Ideea este că Leul își va da seama, la un moment dat, că a greșit față de un anumit prieten, dar orgoliul îl va împiedica să-și ceară iertare. Însă va încerca să compenseze lucrurile, făcându-i favoruri sau ajutându-l atunci când se află într-o situație de criză.

Scorpion

În lupta sa pentru putere, Scorpionul este acel tip de persoană care poate călca și pe cadavre. Deși, în mod normal, este loial față de cei la care ține, asta incluzându-i și pe prieteni, atunci când vine vorba de a câștiga un anumit statut sau de a obține ceea ce-și dorește, Scorpionul poate renunța la prietenie, chiar dacă nu o face cu inima ușoară. Atunci când își trădează prietenii, Scorpionul este conștient că renunță la valorile sale și simte acest lucru ca pe un sacrificiu personal. Dar, în ordinea lucrurilor care contează pentru el, prietenii nu ocupă neapărat primul loc, mult mai importante fiind prestanța și faima personală.

Capricorn

Capricornul nu va trăda niciodată acele persoane pe care le consideră prieteni adevărați și la care ține foarte tare. Dar această zodie are multe relații superficiale, iar față de acest tip de prieteni nu se simte prea îndatorat. Iată de ce i-ar putea trăda cu ușurință, pentru anumite lucruri pe care și le dorește, în viața personală sau profesională. Capricornul nu va ezita să fure iubitul sau postul unei persoane cu care are relații de prietenie, dacă simte că legătura cu aceasta este doar de fațadă. Cu toate acestea, Capricornul face astfel de gesturi numai dacă se simte îndreptățit, de exemplu, dacă este în competiție cu un prieten și consideră că merită mai mult să câștige.

Pești

Despre Pești se spune că sunt alunecoși, iar asta nu este doar o vorbă în vânt. Deși sunt sensibili și empatici, Peștii nu-și mărturisesc niciodată adevăratele sentimente și gânduri. În plus, sunt adesea implicați în intrigi și bârfe, ocazie cu care nu este garantată loialitatea față de prietenii lor. Femeia Pești nu se dă în lături să aibă o aventură cu soțul prietenei, dacă se lasă purtată de pasiune. În plus, nu are nicio problemă în a-și bârfi prietenii și a le dezvălui punctele vulnerabile pentru a-i răni sufletește. Este adevărat însă că Peștilor le pare foarte rău, mai ales dacă li se fac reproșuri de către amici. În plus, nu realizează cu adevărat că și-au trădat prietenii decât atunci când cineva le atrage atenția că nu s-au purtat tocmai corect față de ei.