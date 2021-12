Iata ce sa faci pe 31 decembrie ca sa ai noroc tot anul urmator.

Vascul in casa

In noaptea dintre ani, in fiecare casa trebuie sa existe macar o crenguta de vasc. Aceasta este una dintre cele mai vechi traditii despre care se spune ca aduc noroc in anul ce vine. Motivul? Vascul este simbolul universal al regenerarii, al renasterii, al nemuririi, iar daca crenguta este asezata langa o icoana, va sporiti si sansele de a avea liniste sufleteasca tot anul.

Mancati 12 boabe de struguri

In Spania, dar si in mai multe tari latine, strugurii sunt purtatori ai norocului. Se spune ca daca mananci 12 boabe de struguri la miezul noptii, de Revelion, vei avea 12 luni imbelsugate, dulci, dar si pline de sanatate.

Banuti in borcan pentru belsug

Sa ai bani asupra ta atunci cand bate miezul noptii, de Revelion, este una dintre traditiile legate de sansele de castig in urmatoarele 12 luni. Insa suma este, in toate cazurile, definita. De ce sa nu-ti sporesti sansele de castig financiar punand deoparte? Incepe inca din noaptea dintre ani sa strangi bani intr-un borcan, in care sa pui orice fel de suma, in fiecare zi a anului. In felul aceste, sansele tale de castig banesc se afla in permanenta pe o panta ascendenta.