Imaginile surprinse și distribuite online au devenit rapid virale, iar specialiștii au confirmat că este vorba despre un meteorit deosebit de strălucitor.

Martori uimiți: „Aerul vibra”

Evenimentul s-a produs după ora locală 23:00, fiind vizibil de la sute de kilometri distanță. Yoshihiko Hamahata, aflat la volan în prefectura Miyazaki, a descris experiența pentru televiziunea publică NHK:

„O lumină albă, pe care nu am mai văzut-o niciodată, a coborât brusc din cer. Pentru câteva secunde, casele din jur erau luminate ca ziua. Am rămas fără cuvinte.”

Mai mulți locuitori au declarat că au simțit „aerul vibrând” în momentul traversării obiectului prin atmosferă.

Explicația experților

Toshihisa Maeda, directorul Muzeului Spațial din Sendai, a confirmat că fenomenul observat a fost o „minge de foc” – termen care descrie un meteorit excepțional de luminos. Potrivit estimărilor, fragmentele acestuia ar fi ajuns în Oceanul Pacific.

„Strălucirea era comparabilă cu cea a Lunii”, a precizat Maeda pentru AFP.

NASA explică faptul că obiectele capabile să genereze astfel de mingi de foc pot avea peste un metru în diametru. Când se dezintegrează în atmosferă, aceste corpuri sunt denumite „bolizi”, însă termenul este adesea folosit interschimbabil cu „minge de foc”.

Deși spectacolul ceresc a alimentat pentru unii imaginația legată de posibile fenomene misterioase, astronomii subliniază că este un proces natural. „Astfel de evenimente ne reamintesc că Pământul este constant vizitat de corpuri cerești, unele dintre ele oferindu-ne adevărate spectacole pe cer”, au concluzionat specialiștii.