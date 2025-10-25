Deși mai puțin cunoscuți credincioșilor de astăzi, acești sfinți au avut un rol important în perioada frământată a disputelor teologice din secolul al IV-lea.

Ucenicii Patriarhului Pavel, martiri pentru credință

Marcian și Martirie au fost apropiați ai Sfântului Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului, în timpul domniei împăratului Constantie (337–361). Marcian era citet, iar Martirie ipodiacon în marea biserică „Sfânta Sofia”.

După ce Patriarhul Pavel a fost înlăturat din scaun, exilat în Armenia și ucis pentru că a refuzat erezia ariană, adepții acestei învățături greșite au încercat să-i convingă și pe Marcian și Martirie să le urmeze credința. Cei doi, însă, au rămas statornici în adevărul ortodox și nu au cedat nici în fața amenințărilor, nici a promisiunilor materiale.

Jertfa lor și cinstirea peste veacuri

Pentru refuzul lor de a trăda credința, Marcian și Martirie au fost omorâți. Trupurile lor au fost îngropate la Poarta Milandisia din Constantinopol, loc care a devenit curând loc de pelerinaj.

Potrivit tradiției, Sfântul Ioan Gură de Aur a ridicat o biserică închinată celor doi martiri, chiar deasupra mormintelor lor, iar moaștele făcătoare de minuni ale sfinților au fost cinstite de credincioși timp de secole.

Sfinții Marcian și Martirie sunt prăznuiți în fiecare an pe 25 octombrie, fiind pomeniți ca mărturisitori ai credinței și apărători ai adevărului creștin.