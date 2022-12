Stiai ca anumite boli de inima le afecteaza mai ales pe femei? Este vorba despre boala coronariana, care se manifesta prin incapacitatea arterelor de a alimenta inima cu sange oxigenat – principala cauza de deces in randul femeilor, in ceea ce priveste bolile cardiovasculare, relatează andreearaicu.ro .

In plus, endometrioza, o boala feminina, creste riscul bolii coronariene cu 400% in cazul femeilor care au sub 40 de ani.

Daca ai un stil de viata haotic si din acest motiv nu respecti cateva reguli vitale, este posibil sa fii predispusa la unele probleme de sanatate. Sa mananci seara tarziu este o greseala ce iti poate afecta sanatatea inimii, nu numai silueta.

Un studiu realizat de Asociatia Americana a Sanatatii Inimii atrage atentia asupra obiceiurilor care pot afecta sanatatea in timp. Iar printre acestea se numara si mesele tarzii.

De ce nu este bine sa mananci inainte de culcare

Cand vine vorba de sanatatea inimii, stim deja ca este important sa consumam cat mai multe legume, sa reducem stresul si sa evitam alimentele procesate. Insa cum ramane cu stilul de viata pe care il avem?

Indiferent ce obiceiuri alimentare ai, nu-ti cauta scuze sa nu acorzi atentie sanatatii. Medicii atrag atentia asupra tuturor obiceiurilor nesanatoase, iar unele dintre ele pot fi evitate fara efort.

Ce arata studiul

Potrivit studiului, este foarte important momentul in care consumam diferite alimente.

Asociatia Americana a Sanatatii Inimii a studiat, pe parcursul a 12 luni, comportamentul alimentar al mai multor persoane. La studiu au participat 112 persoane, barbati si femei. Pe langa orele de masa, au fost luate in calcul si alte informatii. De exemplu, cercetatorii au notat si ce alimente au consumat persoanele respective.

Cu cat femeile mancau mai des seara, cu atat erau mai predispuse la boli de inima.

In mod specific, femeile care obisnuiau sa consume produse lactate dupa ora 18 seara aveau o tensiune arteriala mai ridicata. Pe termen lung, acest stil alimentar afecteaza si nivelul de zahar din sange.

Ajusteaza-ti programul de masa

Desi rezultatele acestui studiu nu sunt chiar pe placul nostru, este un sfat care trebuie luat in considerare. Chiar si o mica schimbare in stilul de viata te poate ajuta sa-ti imbunatatesti starea de sanatate si sa reduci riscul de a dezvolta unele afectiuni.

Nu te poti abtine de la snackurile preferate? Asigura-i organismului tau proporția corectă de calorii si redu numarul acestora dupa ora 18 . Nu trebuie sa renunti complet la mesele de seara, insa poti sa le ajustezi! De exemplul, opteaza pentru o supa de legume usoara si bogata in vitamine.