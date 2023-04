Horticultorul are această pasiune de aproape 15 ani.

„Am primit de la un prieten o plantă mică de lămâie pe care am pus-o în solar, alături de celelalte plante obişnuite pe care le cultiv. Surpriza a fost să constat că lămâiul s-a integrat perfect în condiţiile climatice pe care le aveam şi a dat un rod foarte bogat. Nu m-am ocupat special de lămâi, doar l-am udat la fel ca pe celelate plante. A crescut repede, a înflorit şi a făcut fructe. Iniţial, am crezut că este un lămâi obşnuit, dar am fost plăcut surprins să constat că m-am ales cu lămâi uriaşe“, a spus horticultorul din Colţeşti.

Acesta este specialist în domeniu, fiind absolvent al Şcolii Horticole din Ciumbrud şi mai cultivă flori şi diverse legume, scrie adevarul.ro. „De la primul lămâi am luat seminţe pe care le-am plantat şi am obţinut descendenţi cu aceleaşi calităţi. Arbustul nu are o înălţime mare, ajunge la maximum un metru, dar poate să facă chiar şi zece fructe. Randamentul este, prin urmare, unul foarte mare. La noi în familie nu mai cumpărăm lămâi de mulţi ani“, afirmă agricultorul din Alba.

Horticultorul vinde un lâmâi de 3 ani cu suma de 150 de lei.