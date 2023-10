De aproape un an, jucătorul de tenis Victor Cornea trăiește o poveste de iubire alături de Andreea Bălan, care e mai mare decât el cu 10 ani. Sportivul s-a integrat deja în familia cântăreței, le-a cunoscut pe cele două fiice pe care artista le are din mariajul cu George Burcea, dar și pe mama ei.





În urmă cu câteva zile, sportivul a șocat pe toată lumea, după ce a declarat că are un fiu în vârstă de 10 ani. Victor povestea că are o relație bună cu băiatul, dar și cu mama lui, o fată pe care a cunoscut-o în urmă cu mult timp. Andreea Bălan și fiicele sale l-au cunoscut deja pe puștiul sportivului.



Săndel Bălan a avut o reacție după ce a aflat secretul iubitului fiicei sale. Bărbatul spune că Andreea nu i-a permis să știe prea multe detalii despre viața ei personală și că preferă să îi povestească tot mamei sale.



În urmă cu un an, Andreea Bălan a divorțat oficial de tatăl fiicelor ei, George Burcea, după un proces scandalos care a durat doi ani. Împreună au 2 fetițe pe care le îngrijesc conform seninței. În prezent, ambii au custodie comună.



"Nu este nicio relatie cu tatal copiilor. Pur si simplu vine weekend-urile sa le ia, 1 cu 3, conform snetintei. Este prezent in viata lor atat cat se poate si isi doreste", a afirmat Andreea Balan.