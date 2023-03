ELEMENTUL AER. ZODIILE DE AER

Zodiile de Aer sunt cele ce aduc vantul schimbarii. Ele sunt acele rafale puternice de vant ce te izbesc si te misca din loc. Ele sunt totalmente despre miscare, idei si actiune. Precum briza, ele nu pot fi prinse. In timp ce unele zodii de aer par a fi mai aeriene, altele pot fi asa de puternice precum fortele gravitationale. Nu stii niciodata unde sau cand aterizeaza pana in clipa in care ti-au luat pamantul de sub picioare. Oamenii din semne de Aer pot aduce aer proaspat oricui cu care intra in contact. Sunt aproape mereu pregatiti ca o noua aventura sa inceapa.

Zodiile de aer: Gemeni, Balanta, Varsator

Daca esti semn de Aer, esti nascut sa fii pacifist. Iubesti sa comunici si esti frustrat cand simti ca nu te faci bine inteles. Esti un ganditor, aproape eteric. Dar relatiile si sanatatea chiar conteaza pentru tine, nu le ignori de dragul ganditului.

Primavara 2023 va fi un sezon dominat de relatii, dar nu neaparat romantice.

Gemenii in particular vor fi un depozit de parteneriate, fie ca implica angajamente de relatii pe termen lung sau in implicari de afaceri. Gemeni, bazati-va pe aspectul din voi ce doreste si aduce pacea si luati in calcul orice opozitii pentru ca ele va ajuta sa crestetri. Asigurati-va ca aveti bine pusa la punct balanta dintre a da si a primi in orice parteneriat facut si mentinut.

