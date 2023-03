BERBEC

Astazi vei dori sa te revezi cu vechi prieteni care revenit in orasul tau. Cu siguranta te vei distra. Nerabdarea iti va insenina activitatile din decursul zilei. Sinceritatea si onestitatea ta sunt ceea ce te diferentiaza de ceilalti.

TAUR

Vei fi foarte atent/a la imaginea pe care o proiectezi pe plan social si profesional. Vei trata acest lucru foarte in serios si vei face tot ce poti pentru a lasa impresia corecta despre tine.

GEMENI

Astazi, vei fi decent/a, demna/a si dedicat/a in tot ceea ce faci. Nu mai incerca sa ii multumesti atat pe ceilalti, ci concentreaza-te asupra propriilor interese si preocupari. In caz contrar, ai putea sa faci o mare greseala.

RAC

Te asteapta o zi agitata si incarcata, care probabil te va coplesi pe alocuri. Gaseste modalitati creative de a iesi din impas sau ia o pauza si fa doar lucrurile care te atrag astazi.

LEU

Vei incepe ziua cu un plan clar pentru un viitor luminos. Vei implementa cu hotarare planurile pe care le-ai facut cu grija. Astfel de decizii metodice iti vor salva mult timp in viitor. Astrele spun ca vei reusi in orice intreprinzi.

FECIOARĂ

Deciziile tale de astazi nu numai ca vor fi corecte, ci si hotarate si statornice. La locul de munca, lucrurile ar trebui sa mearga ca de obicei. Cu toate acestea, astazi te vei concentra mai mult pe munca.

BALANȚĂ

In relatia ta, ar putea aparea unele certuri minore. Ai grija sa nu permiti sa se transforme in confruntari majore. In ceea ce priveste sanatatea, lucrurile stau bine, dar tot trebuie sa ai grija in acele aspecte care ti-au creat probleme in trecut.

SCORPION

Deschiderea fata de iubitul/a tau/ta despre capriciile si fanteziile tale, precum si despre obiectivele tale va fi cheia astazi. Relatiile tale intime ar trebui sa fie construite pe incredere si compatibilitate reciproca.

SĂGETĂTOR

Nivelul tau de energie se afla la cote maxime. Profita de acest impuls pentru a termina treburi banale puse in asteptare. Cand vei reusi acest lucru, te vei simti cu adevarat eliberat/a.

CAPRICORN

Astrele spun ca, in curand, vei putea sa calatoresti sau sa planifici o calatorie. Nu in interes profesional sau de familie, ci pentru a scapa de viata agitata pe care o ai. Vei acorda o mai mare atentie linistii tale fizice si sufletesti.

VĂRSĂTOR

Astazi vei putea obtine succesul in orice lucru pe care il faci. Astrele te binecuvanteaza cu intelegere, determinare si spontaneitate, toate calitati care te vor ajuta atat pe plan personal, cat si profesional.

PEȘTI

Astazi esti ca un balon care se poate sparge oricand. S-ar putea sa te eliberezi de toate experientele neplacute si sa te simti mult mai usurat/a. Astrele iti recomanda sa te inconjori de familie si de cei care iti ofera caldura si liniste sufleteasca.

Sursă text: Eva.ro