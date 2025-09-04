Ce se întâmplă în timpul eclipsei

Eclipsa totală apare atunci când Soarele, Pământul și Luna se aliniază perfect, iar satelitul natural al Terrei se află în faza plină. Luna capătă o nuanță roșie intensă deoarece intră în umbra Pământului, care blochează lumina directă a Soarelui. Singurele raze care ajung la Lună sunt dispersate prin atmosfera terestră, fenomen în care lungimile de undă albastre sunt eliminate, lăsând vizibilă doar lumina roșie.

Astrofizicianul Ryan Milligan, de la Universitatea din Belfast, explică:

„Luna apare roșie, culoarea sângelui, deoarece atmosfera Pământului filtrează lumina solară, dispersând albastrul și lăsând doar nuanțele roșii să o atingă.”

Unde și când poate fi observată

Cel mai bine vor vedea eclipsa locuitorii din China, India, Africa de Est și vestul Australiei. La București, Luna va răsări la ora 19:37, deja în umbra Terrei, ceea ce va face ca fenomenul să fie vizibil doar parțial. În Franța metropolitană, maximul eclipsei parțiale va avea loc la 20:11, conform Institutului de Mecanică Celestă și Calcul al Efemeridelor.

Spre deosebire de eclipsele solare, pentru observarea acestei eclipse nu sunt necesari ochelari speciali. Este suficient un cer senin și un loc deschis, cu vizibilitate către orizont.

Aceasta este a doua eclipsă totală de Lună din 2025, după fenomenul observat în martie. Evenimentul servește ca preludiu pentru marea eclipsă totală de Soare programată în 12 august 2026, care va fi vizibilă integral în Spania și Islanda și parțial în alte țări europene.

Spectacolul oferit de Lună sângerie promite să fie unul memorabil, oferind pasionaților de astronomie o oportunitate rară de a observa frumusețea cosmosului chiar cu ochiul liber.

