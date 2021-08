Muzicianul a murit la 21 august în locuinţa sa din Nashville, conform relatării contactmusic.com din 22 august 2021.

The Everly Brothers s-a remarcat în special cu hiturile "Wake Up Little Susie", "Bye Bye Love", "All I Have to Do Is Dream" şi "Problems".

Părinţii celor doi fraţi, fiind ambii cântăreţi country, îşi luau adesea copiii la emisiunile radio sau în turnee. Fraţii Everly s-au făcut remarcaţi în 1957, când interpretarea piesei lui Felice şi Boudleaux Bryant "Bye Bye Love" a devenit un succes zdrobitor. În anii ce au urmat, duo-ul a avut un şir de piese de succes, incluzând "Wake Up Little Susie", "All I Have to Do Is Dream", "Bird Dog" şi "Devoted to You". Fraţii Everly deveniseră, astfel, cel mai popular grup vocal din lume la sfârşitul anilor '50, potrivit http://www.famoussingers.org/.

Don a compus capodopera "Cathy's Clown" în 1960, piesa rămânând numărul unu în SUA timp de cinci săptămâni.

Cariera lui Phil şi Don a stagnat, însă, la mijlocul anilor 1960, despărţindu-se după ce au lansat o serie de albume nereuşite în 1973.

Don a început o carieră solo şi a colaborat cu artişti cunoscuţi precum Emmylou Harris şi Albert Lee. În 1983, fraţii Everly s-au reunit şi au susţinut un concert la Royal Albert Hall din Londra. Nu după mult timp, duo-ul a înregistrat împreună un nou album, "EB 84", având în centru piesa "On the Wings of a Nightingale", scrisă de Paul McCartney. Doi ani mai târziu, fraţii Everly au fost recunoscuţi pentru contribuţiile lor muzicale, notează https://www.biography.com/.

Don Everly a câştigat numeroase premii şi distincţii ca membru al Everly Brothers, inclusiv Grammy Lifetime Achievement Award, mai multe premii NME şi o stea pe Hollywood Walk of Fame. A fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame (1986), Country Music Hall of Fame (2001), Vocal Group Hall of Fame (2004) şi Rockabilly Hall of Fame (2009), mai scriu site-urile http://www.famoussingers.org/ şi https://www.allmusic.com/.

A fost căsătorit de mai multe ori, având patru copii.