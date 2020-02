Dana Razboiu, marturie socanta dupa ce a fost batuta de sot: "M-au sunat de la PSD sa-mi retrag plangerea"

Dana Razboiu a rememorat de curand momentele prin care a trecut in primul sau mariaj. Ea a fost casatorita cu ministrul Sanatatii, Ovidiu Branzan.

Prezentatoarea TV l-a reclamat pe acesta la Politie, iar purtatoarea de cuvant de la PSD de la acea vreme a incercat sa o convinga sa isi retraga aceasta plangere.

"Am fost inconștientă. Am avut un curaj nebun, inconștient. Întâi am făcut și apoi mi-am dat seama ce am făcut. M-au tot sunat, de la purtătoarea de cuvânt a PSD-ului, la alți oameni importanți ca să-mi retrag plângerea. M-au sunat și foarte multe femei care mi-au spus: «suntem alături de tine». Și erau femei publice, femei cunoscute în România. Nu m-am gândit niciodată că nimeni nu ieșea să facă astfel de declarații publice, dar eu așa sunt. Sunt zodia Leu și fac foarte multe lucruri din impuls", a spus fosta prezentatoare TVR, pentru click.ro.

Dana Razboiu a fost casatorita cu Ovidiu Branzan pana in anul 2005 si are cu acesta un copil.