Spre exemplu, consumul regulat de varză murată ajută la protejarea inimii și la reglarea tensiunii, cei care au tensiunea mică fiind cei mai câștigați.

Vrei să slăbești sănătos și fără efort? Mănâncă varză murată! Te vei sătura dintr-o cantitate relativ mică, îți va ține de foame și îți va scădea pofta de dulciuri, care sunt foarte toxice pentru organism.

De asemenea, dacă mănânci varză murată seara, cu 3 ore înainte de culcare, sistemul tău digestiv la lucra mult mai ușor și, astfel, vei avea un somn extrem de odihnitor.

Beneficiile consumului de varză murată:

Varza murată este o importantă sursă de vitamina C. S-a constatat că o porţie de varză murată în fiecare zi asigură necesarul de vitamina C de care o persoană are nevoie.



Varza este o sursă excelentă de vitamina U, care poate ajuta la vindecare ulcerului peptic. Atât varza murată cât şi zeama de varză conţin vitamina U, vitamină anti-ulceroasă, care se distruge prin fierbere, de aceea varza murată şi zeama se recomandă în tratarea bolilor ulceroase. Pentru că stimulează arderea grăsimilor şi normalizează apetitul, varza şi zeama de varză murată se recomandă, crudă, şi în curele de slăbire.



Este recomandată pentru un spectru larg de probleme digestive. Pentru ameliorarea gastritei, de exemplu, este recomandat să se bea zilnic zeamă de varză încalzită, înainte de mesele principale. Prima dată se consumă 100 ml, apoi doza creşte treptat, până la două pahare pe zi.



Varza murată este şi un bun probiotic, alimentul fiind ajutat în acest sens de procesul de acid lactic, care păstrează varza murată. Câteva pahare de zeamă de varză pe zi, mai multe zile la rând, ajută la normalizarea digestiei, dar şi la prevenirea constipaţiei în cazul celor care se confruntă cu aşa ceva.