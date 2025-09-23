Ingredientele de care avem nevoie

Pentru a pregăti această variantă bucovineană a castraveților murați, nu ne trebuie decât câteva ingrediente simple! Practic, este vorba despre aproximativ două kilograme de castraveți cât mai mici și mai tari, cât și un litru și jumătate de apă. De asemenea, mai este nevoie și de 30 de grame de sare neiodată, 4 – 5 căței de usturoi, o sută de grame de hrean, puțin mărar și cimbru, cât și un ardei iute.

Pe lista ingredientelor se mai află și un morcov tăiat în rondele și o lingură de oțet. Odată ce avem toate aceste ingrediente, vom putea începe să pregătim castraveții murați!

Cum se pregătesc castraveții murați

Primul pas pe care trebuie să îl urmăm pentru a pregăti acești castraveți delicioși este să punem mărar uscat, două fâșii de hrean, cât și un fir de cimbru pe fundul borcanului. Mai departe, castraveții trebuie așezați în borcan în picioare, cât mai îndesați. Printre ei se presară rondele de morcovi, usturoi cât și câteva bucăți de ardei iute. Mai departe, procedeul se repetă până când borcanul este plin.

Este important ca ultimul strat să fie tot de hrean, mărar și cimbru, iar apoi putem trece la pasul următor. Saramura, din fericire, se va face foarte simplu. La fiecare litru de apă trebuie adăugată o lingură de sare neiodată, adică 20 de grame. Apa trebuie lăsată să fiarbă alături de sare vreme de cinci minute, după care va fi lăsată la răcit zece minute.

Mai departe, saramura se toarnă în borcan până când acoperă complet castraveții. Ultimul pas este să sigilăm borcanele și să le punem într-un loc răcoros.

