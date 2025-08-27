Bărbatul care a construit o casă „de lux” cât un dulap: dormitor, bucătărie și toate utilitățile într-un spațiu minuscul de 1,8 metri pătrați

Bărbatul care a construit o casă „de lux” cât un dulap: dormitor, bucătărie și toate utilitățile într-un spațiu minuscul de 1,8 metri pătrați
Bărbatul care a construit o casă „de lux” cât un dulap: dormitor, bucătărie și toate utilitățile într-un spațiu minuscul de 1,8 metri pătrați

Un american pasionat de casele ultra-mici a dus conceptul la extrem: a construit o locuință de doar 1,85 metri pe 0,9 metri, echivalentul unui dulap uriaș, care include dormitor, bucătărie și toate elementele esențiale unei case funcționale.

Cum arată locuința minusculă?

Levi Kelly, expert în construcția de case mici și creator de conținut pe YouTube, a lucrat timp de o lună la proiectul său, amplasat în curtea casei sale din Ohio. Kelly și-a dorit să testeze limitele traiului în spații ultra-reduse, inspirat de experiențele sale cu peste 300 de Airbnb-uri neobișnuite vizitate în SUA – de la case în copaci, peșteri, până la vile de lux.

„Am văzut oameni care locuiau în case de 2 metri pătrați și m-am întrebat dacă pot construi ceva mai mic, dar mai bine organizat”, povestește Levi.

Construcția a pornit de la o remorcă veche, refolosită pentru a crea structura casei. Costurile totale au fost de aproximativ 5.000 de dolari, cea mai mare parte fiind investită în lemn, izolație, panouri solare și instalația electrică. Sistemul de baterii a costat până la 2.800 de dolari, iar unitatea de aer condiționat și încălzire a fost achiziționată recondiționată pentru 600 de dolari.

Deși dimensiunile sunt minime, casa este complet echipată:

Pat rabatabil în spațiul de la mansardă cu tavan înalt

Banchetă cu spațiu de depozitare

Toaletă portabilă și duș exterior

Bucătărie compactă cu mini-frigider, chiuvetă pliabilă și blat de lucru

Toate utilitățile sunt alimentate cu energie solară

Levi a testat casa inclusiv în timpul unei furtuni de zăpadă, iar structura a rezistat, asigurând căldură și electricitate.

„Nu aș locui permanent aici, dar este dovada că poți trăi într-un spațiu extrem de restrâns dacă folosești creativitatea”, explică el.

Casa minusculă construită de Levi a devenit un exemplu de eficiență și ingeniozitate, demonstrând că și cele mai mici spații pot fi transformate în locuințe confortabile și funcționale.

Imagine

                    Bărbatul are toate utilitățile în casa minusculă / Sursa foto - presa străină