Cum arată locuința minusculă?

Levi Kelly, expert în construcția de case mici și creator de conținut pe YouTube, a lucrat timp de o lună la proiectul său, amplasat în curtea casei sale din Ohio. Kelly și-a dorit să testeze limitele traiului în spații ultra-reduse, inspirat de experiențele sale cu peste 300 de Airbnb-uri neobișnuite vizitate în SUA – de la case în copaci, peșteri, până la vile de lux.

„Am văzut oameni care locuiau în case de 2 metri pătrați și m-am întrebat dacă pot construi ceva mai mic, dar mai bine organizat”, povestește Levi.

Construcția a pornit de la o remorcă veche, refolosită pentru a crea structura casei. Costurile totale au fost de aproximativ 5.000 de dolari, cea mai mare parte fiind investită în lemn, izolație, panouri solare și instalația electrică. Sistemul de baterii a costat până la 2.800 de dolari, iar unitatea de aer condiționat și încălzire a fost achiziționată recondiționată pentru 600 de dolari.

Deși dimensiunile sunt minime, casa este complet echipată:

Pat rabatabil în spațiul de la mansardă cu tavan înalt

Banchetă cu spațiu de depozitare

Toaletă portabilă și duș exterior

Bucătărie compactă cu mini-frigider, chiuvetă pliabilă și blat de lucru

Toate utilitățile sunt alimentate cu energie solară

Levi a testat casa inclusiv în timpul unei furtuni de zăpadă, iar structura a rezistat, asigurând căldură și electricitate.

„Nu aș locui permanent aici, dar este dovada că poți trăi într-un spațiu extrem de restrâns dacă folosești creativitatea”, explică el.

Casa minusculă construită de Levi a devenit un exemplu de eficiență și ingeniozitate, demonstrând că și cele mai mici spații pot fi transformate în locuințe confortabile și funcționale.

Bărbatul are toate utilitățile în casa minusculă / Sursa foto - presa străină