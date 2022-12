Conform unei multitudini de articole din ultimul deceniu, brazii de Craciun sunt adesea o sursa importanta de mucegai, acesta putand avea efecte negative asupra tractului respirator, stricand astfel sarbatorile de iarna. De asemenea, brazii de Craciun pot capta cantitati mari de praf, iar acest lucru poate fi neplacut pentru persoanele sensibile.

Afla care sunt cele mai importante elemente cu privire la alergia la bradul de Craciun. In plus, sunt oferite si cateva moduri prin care brazii de Craciun pot fi impodobiti, astfel incat sansele de alergii sa fie diminuate.

Care sunt cauzele reactiilor alergice?

Brazii de Craciun pot provoca reactii alergice la unii oameni, mai ales la cei care sunt sensibili la mucegai sau praf. Aceste elemente se gasesc adesea pe ramurile si frunzele mici ale brazilor, iar numarul sporilor de mucegai continua sa creasca odata ce copacii sunt adusi in interior. Astfel, sarbatorile de iarna pot fi aproape insuportabile pentru persoanele sensibile.

Sporii de mucegai

Practic invizibili cu ochiul liber, sporii de mucegai prospera in locurile unde exista umezeala. In plus, acestia tind sa devina din ce in ce mai multi odata ce umezeala se acumuleaza pe ramurile brazilor. Ulterior, sporii vor putea pluti in spatiile deschise si pot fi transportati chiar si pe haine. Astfel, riscul ca acestia sa patrunda in caile respiratorii este unul crescut, iar cei alergici pot resimti o multime de simptome neplacute.

Praful

Praful este unul dintre cei mai importanti alergeni ce sunt asociati cu alergia la bradul de Craciun. Fie ca bradul este natural, fie ca este artificial, acesta va colecta foarte mult praf printre ramurile sale. Persoanele sensibile la praf trebuie sa aiba in casa doar brazi care au fost in prealabil curatati foarte bine.

Brazii artificiali au avantajul ca pot fi aspirati sau spalati mult mai usor, astfel incat pot reprezenta o solutie. Totusi, trebuie avuta grija atunci cand brazii artificiali sunt utilizati dupa ce au fost depozitati perioade lungi, deoarece ar putea fi plini de praf.

Terpenii

Terpenii, numiti si izoprenoide, sunt compusi chimici cunoscuti pentru mirosul lor special. Acestia le ofera brazilor mirosul caracteristic, dar pot provoca iritatii la unele persoane. Terpenii sunt utilizati in mod obisnuit in procesul de fabricare al parfumurilor, al produselor de curatenie si al solventilor, astfel incat etichetele ar trebui verificate constant atunci cand exista alergii la acesti compusi.

Acarienii

Acarienii pot fi prezenti in casele oamenilor indiferent de anotimp. Acesti alergeni microscopici se pot ascunde printre ramurile brazilor, provocand probleme persoanelor sensibile, mai ales cand aerul este umed.

Produsele chimice

Numerosi brazi sunt crescuti in medii speciale si pot fi tratati cu diferite substante. Aceste substante pot fi reprezentate de insecticide, dar si de compusi care sa mentina aspectul bradului pentru mai mult timp. Indiferent de utilizarea lor, substantele chimice utilizate in aceasta industrie pot duce la diferite alergii, producand iritatii ale pielii si ochilor.

Seva si polenul

Aceste doua elemente sunt produse naturale ale brazilor, astfel incat persoanele ce dezvolta alergii la ele ar putea opta pentru brazii artificiali. Acestia nu produc elemente de acest tip si nu vor afecta persoanele alergice la polen sau seva.

Manifestari

O alergie nu se manifesta intotdeauna inca de la primul contact cu un declansator specific. Reactia are loc, de obicei, mai tarziu, deoarece sistemul imunitar va dezvolta treptat un grad de sensibilizare la agentul iritant, inainte ca persoana in cauza sa devina complet alergica. Anticorpii sunt apoi dezvoltati odata ce organismul va memora componentele alergenului intr-un proces numit sensibilizare. Acest lucru poate dura zile, luni sau chiar ani.

Odata ce o persoana dezvolta o reactie alergica la bradul de Craciun natural sau artificial, poate avea unul sau mai multe simptome. Printre acestea se regasesc rinoreea, lacrimarea in exces, stranutul si tusea. De asemenea, pruritul poate surveni la nivel ocular si nazal, iar zonele din jurul ochilor se pot inchide la culoare.

Desi majoritatea reactiilor alergice tind sa fie neplacute, in general acestea nu pun viata in pericol.

Totusi, daca o persoana sufera un episod sever al alergiei, asistenta medicala trebuie solicitata de urgenta.

