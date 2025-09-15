Dorian Popa a fost găsit vinovat de către judecători pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive. Instanța a decis amânarea aplicării pedepsei de 8 luni de închisoare, stabilită prin prezenta hotărâre, pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Aceasta înseamnă că, dacă în acest interval de timp vloggerul comite o altă infracțiune, pedeapsa amânată va deveni executabilă.

„Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Ilfov, la datele stabilite de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să furnizeze informații și documente care permit controlul mijloacelor sale de existență”, se arată în minuta ședinței de judecată.

Decizia nu este definitivă.

Dorian Popa, prins la volan în chiloți și sub influența drogurilor

În ziua de 27 octombrie 2023, artistul a fost prins de polițiștii din Ilfov, în localitatea Domnești, îmbrăcat doar în halat și în lenjerie intimă. Rezultatul drugtest-ului a ieșit pozitiv la canabis, iar cântărețul le-ar fi explicat oamenilor legii că doar a inhalat vaporul din aer în timp ce se afla la o petrecere. Influencerul le-ar fi povestit polițiștilorcă este victima fumatului pasiv de marijuana.

Dorian Popa și-a recunoscut vina și a transmis numeroase mesaje publice în care îi sfătuia pe tineri să nu consume substanțe interzise.