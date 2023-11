Poliția l-a oprit, pe 27 octombrie, pentru un control de rutină în comuna Domnești, județul Ilfov, iar la drugtest a ieșit pozitiv la canabis. Raportul toxicologic a confirmat între timp prezența canabisului în organismul celebrului influencer de 35 de ani.

Era sau nu doar în chiloți, așa cum s-a vehiculat pe rețelele sociale și în presă? Imaginile din seara incidentului fac lumină cu privire la ținuta vloggerului în momentul în care a fost oprit de polițiști, scrie Tabu.ro.

Primele imagini din noaptea de 27 octombrie îl arată pe Dorian Popa în mijlocul străzii, îmbrăcat într-un halat de baie verde cu galben.

După cum se vede în imagini, influencerul nu era în papuci, ci era încălțat cu pantofi sport.

Dorian Popa a avut o primă reacție publică în care recunoaște că a consumat canabis.

Elena Lasconi, după ce a fost renegată: Pur şi simplu m-a doborât. Înainte de funcţii, Oana este şi va rămâne fiica mea cât o să trăiesc

„Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care le am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile”, a spus Dorian Popa pe YouTube.

Artistul a explicat și cum a fost testat de polițiști.

„Acele 10 minute au fost cele mai lungi din viața mea, minutele în care mi-am învățat lecția. Indiferent de rezultat, pozitiv sau negativ, nu îmi mai doresc să trec prin așa ceva dintr-o greșeală stupidă. Nu merit. În momentele în care acele 10 minute au trecut, rezultatul a fost că în saliva mea există urme de canabis. Trebuie să vă recunosc, într-o notă ușor amuzantă, că și polițiștii au fost surprinși de rezultat și mi-au spus că se așteptau, dacă e să ies pozitiv la ceva, să fie cocaină, probabil pentru că sunt o fire mai energică”, a precizat aritistul.

Psihiatru, dezvăluiri despre cele cinci răni ale sufletului. Ce le cauzează, cum ne afectează și cum le vindecăm