CSM nu este de acord cu desființarea Secției Speciale / Scandal între magistrați, la ședința în care s-a dezbătut închiderea SIIJ

LIA SAVONEA, judecător: Cele două proiecte de lege nu pot să ajungă la votul pe fond, având în vedere gravele vicii de tehnică legislativă, așa cum au fost evidențiate de Parchetul General.

CRISTI BAN, procuror: Această structură de parchet este o emanație politică. Așa cum s-a născut, așa trebuie să și dispară, tot politic. Nu are relevanță din ce zonă politică vine un proiect pentru desființare. Sunt în asentimentul a peste 85% dintre colegii procurori care s-au pronunțat prin adunări generale pentru desființarea acestei structuri de parchet. Voi vota un aviz favorabil cu observații.

GABRIELA BALTAG, judecător: Am în față activitatea acestei secții pe 2019, care a trecut prin cenzura noastră. Nu regăsesc nimic din ce am găsit în raportul Inspecției Judiciare privind activitatea DNA pe dosarele magistraților. De ce nu e bună Secția? Că nu a mers la judecători să obțină decât o avizare pe măsuri tehnice? Din acest considerent, că nu au fost ascultați în masă magistrații, de aceea nu e bună Secția? Am fost surprinsă de conduita domnului Ban. Eu nu aș putea să spun despre instanțele noastre, ca judecător, că sunt o emanație politică. Ar trebui să plec din sistem.

CRISTI BAN, procuror: Mă susprinde pregătirea dumneavoastră în materie penală.

BOGDAN MATEESCU, judecător: Acum două săptămâni, dacă nu acum patru, am avut un proiect de lege inițiat de actualul președinte al Senatului, unde am schimbat chiar esența dar am dat un aviz pozitiv cu observații.

Citește continuarea pe realitateadinjustitie.net.