Ședință cu scandal la CSM. Cătălin Predoiu: Se aude o ”tăcere asurzitoare” despre decizia în cazul Koveși

Cătălin Predoiu a facut trimitere la recenta decizie CEDO in cazul Laurei Codruta Kovesi, dar si la faptul ca o parte din achitarile DNA au fost date in baza hotararilor CCR si ale dezincriminarilor operate in Parlament de coalitia PSD-ALDE.

"Se aude o tacere asurzitoare in CSM despre faptul ca unui fost inalt magistrat i-au fost calcate in picioare drepturi fundamentale, asa cum a statuat CEDO. Sper sa nu se transforme intr-o tacere care spune si alte lucruri. Deci sus drepturile, sus libertatile, sus independenta Justitiei, absolut de acord.

Dar nu pot fi de acord cu instrumentalizarea acestor valori fundamentale pentru a culpabiliza institutia. Sau de a o face in afara cadrului legal, institutional, sau de maniera partinitoare," acuza Predoiu.

Ministrul Justitiei arata ca, desi scopul verbal al acestei solicitari nu a fost de evaluare a deciziilor instantelor, in cerere se arata ca este facuta pentru a se aprecia in ce masura a fost afectat caracterul echitabil al procedurilor judiciare derulate: "CSM este garant al independentei Justitiei sau evaluator al deciziilor sub aspectul caracterului echitabil? Care este temeiul legal, concret, pentru a aprecia acest caracter? CSM nu este competent cu aceasta procedura”, scrie ziare.com.