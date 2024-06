Taur

Ziua este favorabilă pentru a vă achita plata unor facturi sau taxe. Planul financiar este favorizat. Este posibila o rasturnare de situatie vizavi de banii si bunurile pe care le detii cu partenerul de viata sau cu parteneri de afaceri, colaboratori. Fii prudent si tine o evidenta stricta a tuturor documentelor financiare, deoarece pot să te coste si nu pot fi corectate.

Gemeni

Relatiile parteneriale sunt tensionate si cu greu se poate cadea la pace. Ar fi bine sa rămâi implicat doar in colaborarile si parteneriatele care te pun in valoare suficient de mult, incat sa merite efortul. Pe de alta parte, ia in calcul faptul ca oricand se poate destrama orice legătură.

Rac

La serviciu se anunță agitație. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca organismul este obosit si functioneaza la capacitate redusa. Evita provocarile venite din partea colegilor si ocupa-te doar de treburile tale. Ar fi bine sa-ti rezervi momente de odihna, plimbari in aer liber si sa adopti o dieta de sezon. Atentie la bani! Cheltuieste doar pe ceea ce îți este necesar si achita-ti datoriile la timp.

Leu

Relatiile sentimentale si cele cu copiii sunt punctele vulnerabile ale zilei. Nemultumirile pot iesi la iveala in chip spectaculos, insa cu putin efort si intelegere fata de nevoile si doleantele celorlalti poti depasi ziua cu bine. Motivele conflictelor au legătură cu banii si bunurile comune.

Fecioara

Relatiile familiale si treburile gospodaresti te solicita la maximum. Este nevoie sa discuti pe indelete cu cei dragi despre casa, gradina si investitiile aferente. Posibil ca un membru al familiei sa vina cu propuneri inedite, ce vizeaza mutarea intr-un alt oras sau alta tara. Pot să apară condiții favorabile pentru achizitionarea unor bunuri patrimoniale.

Balanța

Astăzi ai multe drumuri de facut. Fie este nevoie sa rezolvi chestiuni profesionale, fie un prienten iti solicita ajutorul. In toate cazurile, evita sa te implici emotional sau sa ajuti mai mult decat ti se cere. Mentalul iti este animat de idei marete, dar asteapta alte perioade mai favorabile pentru a lua decizii.

Scorpion

Cheltuielile sunt la ordinea zilei. Fie ca este nevoie de cumparaturi necesare traiului zilnic, fie ca vrei sa ajuti pe cineva drag cu bani, cadouri sau favoruri, fie ca trebuie sa achiti facturi si taxe, tot vei avea mai putini bani in buget la finalul zilei. Bine ar fi sa cumperi si sa oferi strictul necesar.

Săgetător

Ziua iti aduce multă energie si dorinta de a munci. Starile tale de spirit sunt schimbatoare si de aici poti gafa serios in relatiile cu ceilalti. Tempereaza-ti pornirile si ocupa-te doar de indatoririle tale. Dupa-amiaza este favorabila unui tratament cosmetic, unui program de exercitii fizice sau unei plimbari prin magazinele preferate.

Capricorn

Contextul astral te predispune la interiorizare si la discutii de taina. Ar fi bine sa te ocupi doar de treburi usoare si sa fii cat mai discret. Sănătatea este vulnerabilă, asa incat ai grija ce mananci, hidrateaza-te suficient si dormi mai mult. Este posibil sa afli informatii pretioase legate de domeniul profesional. Dupa-amiaza sunt momente bune pentru odihnă.

Vărsător

Întalnirile si dialogurile cu prietenii sunt interesante si pline de neprevazut. Este posibil sa revezi o cunostinta mai veche, de care nu mai stiai nimic de mult timp. Ar fi bine sa fii discret. Evită sa-ti divulgi planurile si intentiile, dar mai ales abtine-te de la comentarii nefondate pe marginea unor subiecte puțin cunoscute.

Pești

S-ar putea sa fii invitat la sedinte cu sefi sau cu reprezentanti ai unor institutii oficiale. Posibil sa iei cuvantul, sa explici mersul activitatilor profesionale si sa faci propuneri de imbunatatire a acestora. Alege-ti cuvintele cu grija si sustine-ti punctele de vedere cu dovezi palpabile. Imaginea ta in ochii celorlalti se va modifica.

Sursa : Astro Cafe