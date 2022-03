Înregistrări video distribuite pe rețelele sociale arată bombardamente intense iar Vitalii Kim, șeful administrației regionale Nikolaev, a afirmat că sunt în derulare „ostilități active în apropiere de Gurivka,” în nordul orașului.

VIDEO: Mykolaiv is under fire of Russian troops. Explosions are heard.



According to the Head of Mykolaiv military administration Vitaliy Kim, occupier chaotically target civil objects and residential districts. pic.twitter.com/T7FN54R8ai