În imaginile surprinse, la început, bărbatul pare să colaboreze cu oamenii legii. După numai un minut de discuții, s-a produs o răsturnare de situație.

Mai mulți oameni prezenți la târgul de Crăciun au sărit în apărarea "Moșului", sătui de restricțiile impuse de pandemie.

Susținut de mulțimea furioasă, bărbatul a început și el să se revolte, până când oamenii legii au decis să-l ia pe sus.

NEW - Police arrested "Santa Claus" today at a Christmas market in Germany because he was not wearing a mask.pic.twitter.com/m7SyhEkWUb