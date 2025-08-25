Cum s-a produs tragedia

Ashley, o tânără care se afla în vacanță pe insula indoneziană, a ajuns la spital după ce a început să se simtă rău la scurt timp după ce a băut cocktailul. La câteva zile distanță, medicii i-au confirmat diagnosticul devastator: pierderea vederii.

”În multe țări în curs de dezvoltare, alcoolul de pe piața neagră este adesea diluat cu metanol pentru a mări volumul băuturii. Gustul și mirosul sunt aproape identice, însă chiar și un singur pahar poate fi fatal”, a explicat Ashley într-o postare video pe rețelele sociale.

Un fenomen alarmant

Cazul ei nu este singular. Conform relatărilor, alți turiști care au consumat băuturi similare în Bali ar fi murit din cauza intoxicației cu metanol. Deși drama prin care trece este uriașă, Ashley spune că încearcă să privească partea „mai puțin tragică”:

„Pierderea vederii este cea mai grea încercare din viața mea. Totuși, sunt recunoscătoare că am rămas în viață, pentru că alți turiști nu au avut acest noroc.”

Avertisment pentru turiști

Autoritățile și specialiștii în sănătate atrag atenția că metanolul – o substanță toxică folosită adesea pentru producerea combustibililor și a solvenților – poate provoca orbire permanentă sau chiar deces. În destinațiile exotice unde controlul calității băuturilor este redus, riscul de a consuma alcool contrafăcut este ridicat.

Ashley și-a împărtășit povestea online tocmai pentru a trage un semnal de alarmă: „Îmi doresc ca oamenii să fie atenți și să nu treacă prin ce am trecut eu. O vacanță se poate transforma într-un coșmar într-o singură clipă.”

Tânăra a rămas fără vedere într-un club de noapte / Sursa foto - Presa străină