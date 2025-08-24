De fapt, ce i s-a servit turistei a fost un amestec de etanol (cel din băuturile alcoolice) şi metanol, un alcool apropiat ca structură chimică, dar extrem de toxic. Tânăra povesteşte că acest cocktail exploziv a orbit-o, relatează Fox News, citat de News.ro.

„În ţările în curs de dezvoltare din întreaga lume, metanolul este adesea adăugat alcoolului de pe piaţa neagră pentru a creşte volumul lichidului. Are acelaşi gust şi miros, dar un singur pahar poate fi mortal”, a explicat Ashley într-un videoclip postat pe Instagram.

După accident, canadianca a devenit un influencer care-i avertizează pe alți turiști privind riscurile la care se expun atunci când pleacă în destinații exotice.

Și în România sunt relativ frecvente astfel de accidente sau incidente, când oamenii consumă cu sau fără știință metanol în loc de etanol.