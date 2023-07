Ministrul ucrainean de externe - Dmytro Kuleba susține că NATO a decis să renunțe la Planul de acțiune pentru aderare (MAP), impus Ucrainei ca parte a procesului de aderare la Alianța militară Nord-Atlantică.

“În urma unor discuții intense, aliații NATO au ajuns la un consens cu privire la eliminarea MAP din calea de aderare a Ucrainei. Salut această decizie mult așteptată care scurtează calea noastră către NATO”, a precizat Kuleba înaintea începerii summit-ului din Lituania.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.