„Conform medicilor legiști din comitatul Dallas, șase persoane au murit în total în urma accidentului de ieri de la Wings over Dallas Air Show”, a declarat Clay Jenkins, pe Twitter, potrivit HotNews.ro, care citează AFP.

„Autoritățile vor continua să lucreze astăzi la anchetă și la identificarea decedaților”, a spus el.

Ciocnirea a avut loc pe micul aeroport Dallas Executive, în timpul unui spectacol de avioane militare din anii 1940.

🚨🚨🚨

New angle of the small plane that just struck a B-17 bomber at an air show in Dallas, Texas pic.twitter.com/n3FrQ88oHN