Echipajele de urgenţă s-au deplasat la locul accidentului de pe Aeroportul Executive din Dallas, la aproximativ 16 kilometri de centrul oraşului. Imaginile de la faţa locului au arătat epavele avioanelor într-o zonă din interiorul aeroportului.

Pompierii din Dallas au anunţat că nu au fost răniţi printre spectatori.

Oficialii nu au spus câţi oameni se aflau la bordul avioanelor, dar Hank Coates, preşedintele companiei care a organizat show-ul aerian, a afirmat că unul dintre avioane, un bombardier B-17 Flying Fortress, are de obicei un echipaj de patru până la cinci persoane. Celălalt, un avion de luptă P-63 Kingcobra, are un singur pilot.

Niciun client plătitor nu se afla la bordul aeronavei, a spus Coates, de la Commemorative Air Force, care deţinea şi avioanele. Avioanele lor sunt pilotate de voluntari foarte bine instruiţi, adesea piloţi retraşi din activitate, a spus el.

A private historical Boeing B-17 and an alleged P-51 Mustang crashed after a mid-air collision during an air display at Dallas Executive Airport (KRBD), Texas. More to come.. pic.twitter.com/DMQbxkUBdL