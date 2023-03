Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a catalogat preluarea iminentă a președinției Consiliului de Securitate al ONU de către Rusia ca fiind „o glumă proastă”.

Rusia urmează să preia sâmbătă conducerea rotativă a organismului internaţional pentru o perioadă de 30 de zile.

Dimtro Kuleba, ministrul ucrainean de externe, critică joi, într-o postare pe Twitter, faptul că Rusia va prelua de sâmbătă președinția Consiliului de Securitate al ONU. Kuleba susține că Rusia este condusă de un criminal de război şi poartă un „război colonial” împotriva Ucrainei. Ministrul ucrainean a adăugat că lumea nu ar fi un loc sigur atât timp cât Rusia va deţine preşedinţia Consiliului de Securitate.

Misiunea Consiliului de Securitate al ONU este să soluţioneze orice diferend care ameninţă pacea internaţională, astfel că poate interveni atunci când negocierile diplomatice nu funcţionează, prin sancțiuni și autorizarea unor intervenții în regiunile respective. Deciziile se iau de către cei 15 membri, dar pot fi anulate dacă unul dintre cei cinci membri permanenți își exprimă dreptul de veto. Pentru ca o rezoluţie să fie adoptată este nevoie de o majoritate de 9 voturi. Cei 5 membri permanenţi sunt Statele Unite, Rusia, China, Franţa şi Marea Britanie. Iar restul celor 10 membri sunt aleşi de către Adunarea Generală a ONU într-un mandat de doi ani.

„Președinția rusă a Consiliului de Securitate al ONU de la 1 aprilie este o glumă proastă. Rusia și-a uzurpat locul; duce un război colonial; liderul său este un criminal de război căutat de CPI pentru răpirea de copii. Lumea nu poate fi un loc sigur cu Rusia la CS al ONU”, a scris Kuleba.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil