Reuniunea Consiliului de Securitate al ONU a început miercuri seară la ora locală 16.00 (21.00, ora României), potrivit CNN.

Întrunirea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU (UNSC) a fost cerută de președintele Volodimir Zelenski în urma atacului devastator al rușilor de miercuri din Kiev și regiunea capitalei Ucrainei. acestui atac rus al unor infrastructuri de producţăie de electricitate în întreaga Ucraină.

”L-am însărcinat pe ambasadorul nostru la ONU să ceară o reuniune de urgenţă a UNSC în urma atacurilor de azi (miercuri) ale Rusiei. Uciderea civililor şi distrugerea infrastructurii civile sunt acte de teroare. Ucraina cere în continuare un răspuns hotărât al comunităţii internaţionale împotriva acestor crime”, a subliniat şeful statului ucrainean într-un mesaj postat pe Twitter.

Anunțul președintelui Zelenski a venit după bombardamentele masive și continue ale rușilor asupra infrastructurii din Ucraina. Cel puțin șapte persoane au fost ucise, inclusiv o fată de 17 ani, și 36 au fost rănite în urma unui nou val de atacuri rusești în Ucraina, mimercuri, potrivit oficialilor de la Kiev. Patru au murit în regiunea capitalei Kiev, a declarat șeful administrației militare din regiunea Kiev, Oleksii Kuleba, într-un comunicat Telegram. Iar în capitala Ucrainei, trei persoane au fost ucise miercuri, a declarat primarul Vitali Klitschko într-o postare pe Telegram. Ulterior, ministrul ucrainean de interne a anunțat că au fost ucise 10 persoane în total în zona Kievului și în capitală.

#Ukrainian rescuers eliminate the consequences of another #Russian attack on #Kyiv. pic.twitter.com/XeiOfHMV8O