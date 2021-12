„Cadrele medicale fac tot ce le stă în puteri să îl salveze. Acest incident a șocat întreaga comunitate, nu există cuvinte atunci când se întâmplă așa ceva, dar suntem la câteva zile distanță de sărbători”, a precizat Jeri Williams, șef Poliție Phoenix.

22 yr old Phoenix Police Officer Tyler Moldovan shot several times while searching the area of 16TH Ave & Pierson. He’s currently fighting for his life. Suspect is in custody. #fox10phoenix pic.twitter.com/pd3s5XfE8r

Polițistul Tyler Moldovan, de origine română, a fost împușcat de 8 ori de un individ cu un lung cazier judiciar. Ofițerul percheziționa un complex de locuințe când a fost atacat. Starea ofițerului este gravă, iar suspectul a fost reținut de autorități.

„Polițistul Moldovan a împlinit, luna trecută, 27 de ani. Lucrează în departamentul nostru de o lună și jumătate, a absolvit academia în luna martie, iar, recent, a devenit ofițer”, a mai afirmat Jeri Williams.

This morning, #PHXPD Officer Tyler Moldovan is fighting for his life after being shot multiple times in the line of duty.

Just after 2:00 a.m., officers responded to the area of 15th Ave/Camelback due to calls of a vehicle driving erratically. (1/4) pic.twitter.com/I9TVbxUFCr