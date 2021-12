Garrix, care are un miliard de accesări pe Spotify doar pentru hit-ul "In the name of love", a susținut un show incendiar, ca-n vremurile de dinaintea pandemiei. Totuși, în imaginile surprinse se vede cum majoritatea tinerilor sunt fără masca de protecție.

Unii dintre petrecăreți încearcă să păstreaze distanța impusă de autorități, însă după doar câteva minute de dans și muzică, până și această regulă este dată uitării.

Celebrul Dj nu a făcut o surpriză doar pasionaților de muzică. Publicul s-a bucurat de un spectacol cu fum și lumini care a durat aproximativ două ore.

Martin Garrix este din Olanda și a devenit a devenit faimos după ce în 2014 a ajuns pe locul 4 într-un clasament făcut anual de revista DJ MAG.