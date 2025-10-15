Experți: criza din Rusia e cauzată de atacurile ucrainene

Potrivit experților, situația critică cu care se confruntă Rusia e cauzată de numărul record de atacuri ucrainene asupra instalațiilor energetice.

Întreruperile în aprovizionarea cu benzină au început inițial în Extremul Orient rus dar acum s-au extins la cel puțin 57 de regiuni.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești au redus capacitatea de rafinare a țițeiului cu aproximativ 500.000 de barili pe zi.

Mai mult decât atât, organizația internațională susține că Rusia nu va putea reveni la volumul anterior înainte de mijlocul anului 2026.