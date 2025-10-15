Peste jumătate din regiunile Federației Ruse sunt în CRIZĂ de combustibil

Peste jumătate din regiunile Federației Ruse sunt afectate de criza combustibililor! Unele benzinării sunt nevoite să se închidă, prețurile benzinei cresc rapid, iar autoritățile au interzis exportul de produse petroliere până la sfârșitul anului.

Experți: criza din Rusia e cauzată de atacurile ucrainene

Potrivit experților, situația critică cu care se confruntă Rusia e cauzată de numărul record de atacuri ucrainene asupra instalațiilor energetice. 

Întreruperile în aprovizionarea cu benzină au început inițial în Extremul Orient rus dar acum s-au extins la cel puțin 57 de regiuni.

 Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești au redus capacitatea de rafinare a țițeiului cu aproximativ 500.000 de barili pe zi. 

Mai mult decât atât, organizația internațională susține că Rusia nu va putea reveni la volumul anterior înainte de mijlocul anului 2026.