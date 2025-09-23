Omagiu impresionant pentru Charlie Kirk. Mii de oameni au participat la primul eveniment Turning Point după asasinatul care a șocat America

Susținătorii lui Kirk sunt hotărâți să-i continue misiunea (Profimedia)
Mii de oameni au umplut la refuz o sală în care Universitatea din Minnesota a organizat primul eveniment organizat de Turning Point USA după asasinarea fondatorului său, Charlie Kirk. Evenimentul, marcat de emoție și solidaritate, a adus împreună studenți, susținători și membri ai organizației pentru a celebra valorile promovate de activistul conservator și pentru a-i continua misiunea.

Organizatorii au transmis că prezența numeroasă reflectă dorința comunității de a menține viu mesajul fondatorului și de a reafirma angajamentul față de libertatea de exprimare și implicarea civică, potrivit Fox News.

În timpul reuniuii au fost susținute discursuri, momente de reculegere și apeluri la unitate, într-un climat de respect și determinare. Organizația Turning Point USA a anunțat că va continua seria de evenimente în campusuri din întreaga țară, în memoria lui Charlie Kirk și pentru a încuraja implicarea tinerilor în dezbaterea publică.

Organizația nu a oferit detalii suplimentare despre ancheta în curs privind asasinatul, dar a subliniat că va colabora cu autoritățile pentru a sprijini aflarea adevărului.

