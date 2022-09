Cel puțin patru soldați armeni au fost răniți în urma bombardamentelor. Ministerul azer al Apărării susține că prezența soldaților și a echipamentelor militare în zonele economice nu fac decât să reaprindă scânteile războiului și să înrăutățească situația pentru ambele părți.

Armenia a anunțat oficial că va apela la Rusia în cazul în care bombardamentele se vor înrăutăți. Este anunțul transmis de Consiliul de Apărare a Țării după ce premierul armean l-a sunat pe Putin.

Cele două țări sunt în conflicte teritoriale de zeci de ani, iar în 2020 războiul din Nagarno-Karabah s-a terminat cu un armistițiu.

În războiul care a durat aproape 2 luni, Azerbaijanul a fost sprijinit cu armament de Turcia și Israel, iar Armenia a fost susținută de Rusia și Siria.

