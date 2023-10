Paul Surugiu, cunoscut sub numele de Fuego a vorbit la Realitatea PLUS despre ce se întâmplă în Țara Sfântă. Artistul merge de mai bine de 17 ani în Israel și susține concerte pentru români. Are foarte mulți prieteni care trăiesc acum o dramă, le este frică să iasă din case și se tem pentru viața lor și a copiilor lor.