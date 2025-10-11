Partidele La France insoumise (Franța rebelă, LFI, populist de stânga), Rassemblement national (Adunarea Națională, RN, populist de dreapta) și Partidul Comunist din Franța au promis că vor cenzura viitorul guvern, anunțul venind imediat după ce președintele Emmanuel Macron l-a numit din nou vineri seara în funcție pe premierul demisionar Sebastien Lecornu.

"O nouă insultă adusă francezilor de către un iresponsabil îmbătat de putere. Franța și poporul său au fost umiliți", a scris coordonatorul LFI pe re\"eaua X, precizând că formațiunea de stânga radicală va depune "o nouă moțiune de destituire a președintelui" Macron, transmite France Presse.

Deputații Rassemblement National vor cenzura "imediat" noul guvern al lui Lecornu, a promis vineri seara pe aceeași rețea X și liderul partidului de extremă dreapta, Jordan Bardella, denunțând o "echipă fără viitor".

Președintele francez, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat în mod surprinzător pe Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru al țării, la câteva zile după ce îi acceptase demisia, a anunțat vineri seara Palatul Elysee.

Politicianul, un apropiat al lui Macron, își prezentase demisia din cauza tensiunilor guvernamentale, considerând că "nu existau condițiile" pentru a continua în funcție. El fusese numit prim-ministru pe 9 septembrie, după ce centristul Francois Bayrou pierduse o moțiune de încredere.

Palatul Elysee a precizat, în comunicatul menționat, că Lecornu a fost însărcinat cu formarea unui nou guvern.

În prezent, Emmanuel Macron se confruntă cu presiuni legate de timp, asta deoarece bugetul pentru anul următor trebuie prezentat Parlamentului până luni, iar potrivit Constituției, acest lucru poate fi făcut doar de prim-ministru.

Franța se află într-un blocaj politic de la alegerile anticipate din 2024, când niciun partid nu a obținut majoritatea, iar formațiunea lui Macron, La République En Marche! (LREM, centrist, proeuropean), a pierdut teren în fața extremei drepte.

După reînnoirea mandatului său, Lecornu s-a angajat să "facă tot posibilul pentru ca Franța să aibă un buget până la sfârșitul anului".