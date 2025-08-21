Descoperirea macabră

Trupurile neînsuflețite au fost găsite luni, în locuința familiei. Potrivit autorităților, soțul, Ryan Long (48 de ani), bolnav de cancer în stadiu terminal, prezenta multiple plăgi prin împușcare. Cei doi copii ai cuplului, Parker (8 ani) și Ryan Jr. (6 ani), au fost găsiți cu răni fatale la cap. Moartea femeii a fost catalogată drept sinucidere, iar celelalte decese drept omucideri.

O armă a fost descoperită în apropierea victimelor, confirmând ipoteza anchetatorilor.

Singurul supraviețuitor

Un alt copil al familiei, în vârstă de trei ani, a fost găsit în viață și nevătămat în interiorul casei. Micuțul se află acum în grija rudelor apropiate.

Ancheta arată că tragedia a avut loc la doar câteva zile după ce Emily Long postase pe TikTok un mesaj tulburător. În filmare, femeia vorbea deschis despre starea gravă de sănătate a soțului și despre dificultățile emoționale prin care trecea întreaga familie. Ea mărturisea că era „foarte deprimată” și că inclusiv copiii „se chinuiau vizibil” să facă față situației.

Clipul, urmărit de aproape 8.000 de persoane, a fost publicat cu două zile înainte de descoperirea masacrului.

Biroul Procurorului General din New Hampshire a confirmat ipoteza omorului urmat de sinucidere și a anunțat că investigația rămâne deschisă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.