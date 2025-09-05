Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, aprobată de Ministerul Justiției din Grecia! Când ar putea ajunge oligarhul moldovean la Chișinău

Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, aprobată de Ministerul Justiției din Grecia! Când ar putea ajunge oligarhul moldovean la Chișinău
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, aprobată de Ministerul Justiției din Grecia! Când ar putea ajunge oligarhul moldovean la Chișinău

Omul de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova, după ce Ministerul Justiției din Grecia a acceptat cererea autorităților de la Chișinău, potrivit avocatului său, Lucian Rogac. Decizia a fost aprobată joi, 4 septembrie, a mai spus Rogac. Procuratura Generală a Republicii Moldova nu a confirmat, deocamdată, informațiile.

Ministrul Justiție de la Chișinău, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat anterior că extrădarea lui Plahotniuc în Moldova poate dura câteva zile după ce Ministerul Justiției va da verdictul.

Totodată, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a informat în exclusivitate pentru Moldpres că Plahotniuc ar putea fi adus în următoarele câteva săptămâni în Republica Moldova, cu toate că a menționat că momentan nu a primit nicio notificare sau accept din partea autorităților elene în legătură cu acest subiect. El a precizat că, odată ce va veni oficial notificarea din partea Ministerului Justiției din Grecia, autoritățile vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a asigura extrădarea.

Vlad Plahotniuc a fost reținut, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu, pe Aeroportul din Atena, pe 22 iulie. Acesta este învinuit în mai multe dosare penale, inclusiv pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

La finele lunii august, Curtea de Apel din Atena a acceptat cererile autorităților moldovene privind extrădarea lui Plahotniuc.