Ministrul Justiție de la Chișinău, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat anterior că extrădarea lui Plahotniuc în Moldova poate dura câteva zile după ce Ministerul Justiției va da verdictul.

Totodată, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a informat în exclusivitate pentru Moldpres că Plahotniuc ar putea fi adus în următoarele câteva săptămâni în Republica Moldova, cu toate că a menționat că momentan nu a primit nicio notificare sau accept din partea autorităților elene în legătură cu acest subiect. El a precizat că, odată ce va veni oficial notificarea din partea Ministerului Justiției din Grecia, autoritățile vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a asigura extrădarea.

Vlad Plahotniuc a fost reținut, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu, pe Aeroportul din Atena, pe 22 iulie. Acesta este învinuit în mai multe dosare penale, inclusiv pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

La finele lunii august, Curtea de Apel din Atena a acceptat cererile autorităților moldovene privind extrădarea lui Plahotniuc.