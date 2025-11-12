Cum a fost pus diagnosticul greșit

Erica Hai, în vârstă de 53 de ani, se confrunta cu dificultăți respiratorii și a fost diagnosticată cu cancer pulmonar de către echipa medicală, care și-a exprimat certitudinea aproape totală, de 99,9%, asupra afecțiunii. În mod surprinzător, pacienta nu a fost supusă unei biopsii, restricțiile impuse de perioada pandemică fiind invocate ca motiv.

După aflarea diagnosticului, femeia a transmis vestea familiei sale, trăind momente de disperare și teamă: „Când auzi cuvântul ‘cancer’, automat te gândești că vei muri”, a mărturisit Erica Hai, potrivit BBC.

Operația și consecințele asupra sănătății

Pacienta a fost supusă unei chirurgii complexe, în cadrul căreia i-a fost extirpată o porțiune din plămân. După intervenție, Erica a aflat că diagnosticul inițial era greșit și că, de fapt, suferea de pneumonie.

Deși vestea a fost o ușurare, femeia a explicat că starea ei de sănătate s-a înrăutățit după operație. Erica suferă de astm de la vârsta de 17 ani, iar dificultățile respiratorii s-au accentuat, afectându-i viața de zi cu zi și capacitatea de a-și îndeplini rolurile de mamă și soție.

Pe lângă problemele fizice, eroarea medicală a avut un impact major asupra stării emoționale a pacientei. „Îmi afectează munca, viața de zi cu zi și uneori mă face să mă simt neputincioasă”, a mai declarat Erica Hai.