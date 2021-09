Natalie Wester și soțul ei, Jose Lopez-Guerrero, au ieșit cu câțiva prieteni în oraș, după o perioadă foarte lungă în care nu au intrat în contact cu alte persoane, în încercarea lor de a-și proteja fiul care are fribroză chistică, potrivit CNN.

Tocmai de aceea, cei doi au decis să poarte masca de protecție în restaurant, în Rowlett, pentru a-și proteja copilul.

Spre surprinderea lor, imediat după ce s-au aşezat la masa rezervată în localul texan au apărut problemele

,,Chelneriţa a venit şi ne-a spus practic că trebuie să ne scoatem masca. Scoateţi-le pentru că e vorba de o situaţie politică, iar proprietarul nu crede în măşti. Şi avem o politică strictă FĂRĂ MASCĂ aici. Le-am explicat că motivul pentru care purtăm mască este că fiul nostru are fibroză chistică. Nu le-a păsat", povestesc cei doi.

Pentru că cei doi au refuzat să-si scoată măştile, au fost invitaţi să plece.

,,Apoi am fost rugaţi fie să scoatem măştile, fie să plecăm. Noi le-am explicat că motivul pentru care purtăm mască este că fiul nostru are fibroză chistică. Chiar şi după ce le-am explicat ce înseamnă asta şi de ce purtăm măştile, nu le-a păsat. Opiniile lor politice erau mai importante decât sănătatea unui copil. Ne-au spus că dacă nu ne scoatem măştile, va trebui să plecăm. Aşa că asta am făcut", au mai afirmat aceștia.

Contactat de reporterii CNN, patronul restaurantului şi-a menţinut punctul de vedere.

Bărbatul a susţinut că din moment ce a investit proprii bani în restaurant, este dreptul lui să interzică portul măştii. Mai mult afaceristul susţine că obligativitatea purtării măştii este de domeniul ridicolului în Statele Unite.