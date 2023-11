Susan Sarandon a fost pusă la zid după ce a declarat la un protest pro-palestinian din New York că evreii care se tem pentru siguranța lor pe fondul creșterii antisemitismului odată cu războiul Israel-Hamas din Fâșia Gaza gustă acum din ce simte un musulman în America. Mulți au comparat-o cu actrița Jane Fonda, cunoscută activistă în timpul războiului din Vietnam, ce i-a atras și denumirea de „Hanoi Jane”.

Reacțiile împotriva actriței Susan Sarandon sunt în creștere după declarația în care compară evreii cu musulmanii din America.

Iar imigranta musulmană americană Asra Nomani, jurnalistă și scriitoare, i-a respins vehement afirmațiile într-o lungă postare pe rețeaua X, fostă Twitter.

Cunoscuta actriță americană Susan Sarandon este extrem de critică la adresa Israelului de când a început războiul contra Hamas în Fâșia Gaza. Ea a postat în mod repetat pe rețelele de socializare mesaje și acuzații de genocid, atrocități și crime de război la adresa Israelului, care a răspuns dur după atacurile cumplite ale teroriștilor palestinieni din 7 octombrie.

„Există o mulțime de oameni care se tem, se tem să fie evrei în aceste timpuri și să simtă gustul a ce înseamnă să fii musulman în această țară, supus atât de des violenței”, a declarat Susan Sarandon la un miting pro-palestinian în New York.

Susan Sarandon a făcut această declarație incendiară la un protest pro-palestinian din New York, drept un răspuns la creșterea uriașă a antisemitismului, pe fondul războiului dus de Israel contra Hamas în Fâșia Gaza după atacurile sângeroase ale teroriștilor palestinieni din 7 octombrie.

„Nu trebuie să fii palestinian pentru a fi alături de poporul palestinian. Nu trebuie să fii palestinian pentru a înțelege că uciderea celor 5.000 de copii este inacceptabilă și o crimă de război”, a mai declarat Susan Sarandon, potrivit DailyMail.

Declarațiile lui Sarandon au provocat revolta evreilor din America și a altora, printre care o cunoscută jurnalistă și scriitoare indiană, cu părinți musulmani, care trăiește de la vârsta de patru ani în Statele Unite.

Asra Nomani i-a răspuns actriței Susan Sarandon după remarca la adresa evreilor din SUA, postând un mesaj pe rețeaua X, fostă Twitter, în care apare alături de părinții săi.

„Vă rog să nu minimizați experiența evreilor americani prin îndulcirea iadului în care trăiesc musulmanii în țările musulmane și defăimând America pentru viața și libertățile pe care le oferă musulmanilor, ca cei din familia mea”, i-a transmis Asra Nomani lui Sarandon.

„Salut, Susan Sarandon, suntem mama mea, tatăl meu și eu, pe calea ferată în Morgantown, statul West Virginia. Să vă spun ce înseamnă să fii musulman în America.

Hi there @SusanSarandon, this is my mom, my dad and me on the rail trail in Morgantown, West by God Virginia. Let me tell you what it means to be Muslim in America.



First, your backstory: At an anti-Israel protest in NYC, you just said, "There are a lot of people that are… pic.twitter.com/zAyUjpTxkY