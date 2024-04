Interpretarea lui Iisus l-a făcut celebru

Robert Powell a abordat rolul lui Iisus cu o seriozitate și devotament remarcabile, petrecând mult timp documentându-se și studiind textele biblice și istorice pentru a-și înțelege personajul în profunzime. A reușit să ofere o portretizare credibilă, concentrându-se pe aspectele umane ale lui Iisus, precum vulnerabilitatea, compasiunea, dar și forța și înțelepciunea. Interpretarea sa rămâne una dintre cele mai cunoscute și apreciate portretizări ale lui Iisus din istoria cinematografiei și televiziunii.

„Odată, eram în Venezuela, filmam un serial italian, chiar în perioada Paştelui. Colegii mei, care erau catolici, au fost la slujbă, iar când s-au întors au început să râdă de mine şi mi-au spus: «În altar nu au o icoană, imaginea pe care o venerează este a ta». Era o poză dintr-o revistă“, declara actorul.

Cariera post-Iisus

Deși rolul său în „Iisus din Nazaret“ a fost definitoriu pentru cariera sa, Powell a avut o carieră diversă și bogată în lumea filmului și a televiziunii. A apărut în numeroase filme și seriale de televiziune, precum „Tommy“ (1975), „Harlequin“ (1980), „Escape to Athena“ (1979) și „The Thirty Nine Steps“ (1978). De asemenea, a narat diverse documentare, printre care „The Real Jesus of Nazareth“ (2017).

Robert Powell este căsătorit de 49 de ani cu Barbara Lord, pe care a cunoscut-o în culisele unei emisiuni la BBC. Cuplul are doi copii și un nepoțel, care a adus bucurie și schimbări în viața lor. Actorul, în vârstă de 79 de ani, a mărturisit că familia sa este o sursă de fericire și împlinire pentru el.

Cu toate că Powell a fost mereu o persoană retrasă, el a dezvăluit câteva aspecte din viața sa personală. Se declară dependent de Google Maps și apreciază o bere bună. „Mi se pare incredibil de deprimant faptul că, la fel ca pe alte persoane, și pe mine mă apucă disperarea când nu-mi găsesc telefonul. Rămân «blocat» cu el, de multe ori, îmi place să stau pe Twitter și Facebook. Și cred că Google Maps este genial, deoarece înlătură stresul atunci când mergi într-un loc nou, indiferent dacă mergi pe jos sau cu mașina“, a dezvăluit actorul într-un interviu pentru express.co.uk.

Robert Powell rămâne nu doar un actor talentat și respectat, ci și un om cu o viață bogată și interesantă, care a adus bucurie și inspirație în viețile multora prin munca și pasiunea sa.